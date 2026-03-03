El presidente Javier Milei inauguró el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con un discurso centrado en el balance de gestión y en el anuncio de una profunda agenda de reformas para 2026.

El mandatario sostuvo que, al asumir, el país se encontraba al borde de una crisis terminal, con alta inflación, déficit fiscal, deterioro social y pérdida de reservas.

En ese marco, destacó como principal logro la aprobación del primer presupuesto sin déficit en un siglo, la eliminación de la emisión monetaria para financiar el gasto y una reducción del gasto público del 30% en términos reales durante 2024. Según afirmó, estas medidas permitieron bajar la inflación desde niveles superiores al 200% anual en 2023 a alrededor del 30% en 2025, además de encadenar dos años consecutivos de crecimiento económico.

En materia social, el Presidente señaló que la pobreza descendió desde el 57% heredado hasta aproximadamente el 30% durante su gestión. También remarcó aumentos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales, junto con la eliminación de intermediaciones en los planes sociales.

En el plano de la seguridad, destacó la aprobación de leyes como la Ley Antimafia, la Ley de Reiterancia y Reincidencia y reformas al Régimen Penal Juvenil. Según datos oficiales mencionados en el discurso, la tasa de homicidios bajó 17% a nivel nacional y 65% en Rosario, mientras que los robos se redujeron 20% en 2025. Además, afirmó que los piquetes pasaron de miles por año a cero.

En el ámbito económico, subrayó la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya cuenta con proyectos aprobados por 25.000 millones de dólares y solicitudes adicionales en evaluación.

También destacó más de 14.500 desregulaciones, privatizaciones en marcha, reducción del 20% de la planta estatal y la eliminación o baja de distintos impuestos y aranceles.

En política exterior, el Presidente celebró la promulgación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos.

Planteó que la apertura comercial es un pilar central de su modelo, junto con la desregulación y el fortalecimiento del capital humano.

Para 2026, Milei anticipó el envío de aproximadamente 90 paquetes de reformas estructurales, que incluirán cambios en el sistema impositivo, reformas al Código Civil y Comercial, al sistema electoral, al financiamiento de partidos políticos y al funcionamiento del Poder Judicial. También anunció nuevas iniciativas en defensa, educación y modernización del Estado.

El mandatario afirmó que el objetivo de su gobierno es consolidar un “nuevo orden institucional” con horizonte de largo plazo, basado en el equilibrio fiscal, la apertura económica y la reducción del tamaño del Estado.

