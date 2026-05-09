El asesinato del chapista de Moreno 2000 y la detención de una hija: “Mi papá amaba a mi hermana”

Por el homicidio de Juan Castro Iguinis detuvieron a Gimena Castro, hija de la víctima. Esta mujer, de 42 años, es considerada como partícipe necesaria del crimen. La justicia tiene como hipótesis que Marcelo Romero, pareja de Gimena Castro, fue el autor intelectual, mientras que su sobrino, Ángel Romero, el brazo ejecutor. Todos están imputados por el delito de “robo agravado por el uso de arma y homicidio agravado por la participación de dos o más personas”.

El suceso se produjo el pasado lunes 4 de mayo alrededor de las 15 horas. Juan Castro Iguinis, de 71 años y nacido en Uruguay, fue atacado en su taller de chapa y pintura ubicado en la esquina de la avenida Güemes y Ricardo Gutiérrez del barrio Moreno 2000, en la zona norte del distrito. Fue encontrado por vecinos, tirado en la galería interna que comunicaba con su casa, erigida en el mismo predio.

Llamaron a la policía y a la ambulancia, que tardó más de una hora, según denunciaron. Juan Castro Iguinis estaba en medio de un charco de sangre. Tenía varias heridas de arma blanca, la más grave en la zona del cuello. Murió en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, pese al esfuerzo de los médicos por salvarle la vida.

En la madrugada del martes fue apresado Ángel Romero, de 34 años. En la tarde de ese mismo día fueron detenidos Marcelo Romero (54) y Gimena Castro. También capturaron a Cristian Romero (36) por tenencia de arma.

Andrea Castro, hija de la víctima y hermana de la detenida, reclamó justicia en la puerta de la fiscalía Nº 8. Contó pormenores de la relación entre su padre y Gimena Castro y destacó el trabajo de la justicia, de la policía y de la secretaria de Seguridad del municipio. Dijo que es “increíble, no puedo creer que mi hermana lo haya permitido” y agregó “creo que mi hermana y mi cuñado, juntos, fueron los autores intelectuales”. “Es un asesinato por encargó familiar”, afirmó Andrea Castro.