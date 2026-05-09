La balada de la “Rata Solitaria”: robó en un autoservicio en Villa Zapiola y fue detenido en Merlo

Daniel Gustavo López fue detenido por policías de la comisaría de Villa Zapiola. Había robado a mano armada en un autoservicio de Paso del Rey. El video del atraco se viralizó. La investigación estuvo a cargo de la UFI Nº 7.

El lunes 27 de abril, a las 19:09, un sujeto armado, que había llegado en moto, ingresó en el autoservicio “Cayenat”, ubicado sobre la calle Almirante Brown entre Misiones y José Hernández del barrio Villa Zapiola de Paso del Rey. Le robó a una clienta que estaba junto a su hija y posteriormente, siempre pistola en mano, se llevó el dinero de la caja, unos 300.000 pesos. Sin apuro, se dio a la fuga.

La tranquilidad con la que se manejó llamó la atención de los oficiales de la comisaría Moreno 3ª (Villa Zapiola). Daban por descontado que se trataba de un delincuente con experiencia, pero no con muchas luces. Era evidente que el comercio contaba con cámaras de seguridad. Se movilizaba en solitario y con impunidad.

El video se viralizó y llegó a las redes sociales y a algunos medios de comunicación. La causa la tomó la UFI Nº 7 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de las Dras. Érica Chiessi y Solange Castelli. Las fiscales dieron instrucciones al personal del GTO (Gabinete Técnico Operativo de la seccional 3ª) para que desarrollaran la pesquisa.

Los detectives ya contaban con registros de cámaras de seguridad. Hicieron el seguimiento del escape del delincuente hasta Merlo Norte. Lograron determinar su domicilio e identificarlo. Se trataba de Daniel Gustavo López, de 35 años. Tenía antecedentes por robo agravado y un pedido de captura activo por violencia de género emitido por un organismo de Morón.

Las Dras. Chiessi y Castelli solicitaron la orden de detención y allanamiento al Dr. Gabriel Castro, Juez de Garantías Nº 2. Fue otorgada y los uniformados la ejecutaron el pasado jueves 7 de mayo.

Cuando llegaron al objetivo, encontraron a López en la calle. Entró a la carrera en una vivienda ubicada en la calle Morelos 2880 entre San Antonio y Pavón, de Merlo Norte. Fue reducido. Estaba armado con una pistola Browning 9 mm, con el cargador completo. No ofreció mayor resistencia. Los oficiales secuestraron la ropa utilizada el día del hecho, como así también la moto Yamaha YBR 125.

Esposado, fue trasladado a la sede de la fiscalía, donde se negó a declarar. Quedó imputado por los delitos de “robo agravado y tenencia de arma de guerra”. Fue alojado en los calabozos de la comisaría 3ª.