¿El cementerio municipal de Moreno se convierte en la oficina comercial de un crematorio privado?

El municipio de Moreno comunicó, a través de Instagram, que contará con un servicio de cremación. En el distrito no hay empresa que brinde esa prestación. Se realizaría en otro partido. Se desconocen detalles. El cementerio sería el nexo con una empresa privada.

La municipalidad de Moreno, a través de la página de Instagram de la secretaría de Obras y Servicios Públicos (área que conduce la ingeniera agrónoma María Giménez, en plena campaña para llegar a la intendencia de General Rodríguez), publicó el pasado viernes 6 de marzo que el cementerio comunal “Coleta Palacios” comenzaría a prestar el servicio de cremaciones. En el flyer promocional indicaba que el trámite debía realizarse en el área administrativa del camposanto local. No hubo más detalles.

Requerimos información el lunes a través de la secretaría de Comunicación del municipio. Insistimos el miércoles, durante la visita del gobernador Kicillof al barrio Altos de La Reja para inaugurar el nuevo edificio del jardín 932. Y nuevamente machacamos este viernes.

Antes del mediodía, nos dirigimos directamente al cementerio. Allí las empleadas, muy amables por cierto, nos derivaron a la directora, quien sería Adriana Domínguez (no pudimos confirmar el nombre, pero figura en el boletín oficial con ese cargo). La responsable del área se negó a atendernos, argumentando que no podía brindar información. No solamente somos periodistas sino también contribuyentes, además de tener familiares enterrados en el predio.

Luego de nuestra infructuosa visita, finalmente desde prensa oficial nos mandaron el siguiente mensaje: “el servicio es contratado por el municipio, se terceriza. Y el servicio no es para cremar un cuerpo recién fallecido, eso lo hacen las cocherías. Es para los que ya están o cuando haya pasado tiempo. Se cobra una tasa como todos los servicios que se prestan en el cementerio”. La tasa sería de 246.564 pesos. Está especificada en el artículo 32 de Derechos de Cementerio inciso f punto 5 de la ordenanza tributaria 2026, votada en el Concejo Deliberante en diciembre pasado.

Los trascendidos que llegaron, y que pudimos corroborar con otras fuentes, señalan que quien prestaría el servicio sería el crematorio ubicado dentro del cementerio municipal de Tres de Febrero, radicado en la localidad de Pablo Podestá. Sería de gestión privada y contaría con la última tecnología del sector. El costo sería de unos 300.000 pesos, dependiendo de los restos a reducir. No queda claro si sería la tasa consignada precedentemente con alguna actualización o directamente un adicional. Aparte se cobraría el cajón y el traslado. Por lo tanto, se desconoce el costo final.

Dato de color: Tres de Febrero es el distrito donde reside la secretaria de Desarrollo Comunitario de Moreno Lis Díaz, quien además es la vicepresidenta del Consejo del Partido Justicialista de esa localidad. También es oriunda de Tres de Febrero Daiana Anadón, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la comuna.

Llama poderosamente la atención que no se brinde información oficial detallada al respecto, siendo, además, un tema muy sensible. En el boletín oficial del municipio de Moreno (el último publicado corresponde a los primeros 15 días del mes de diciembre pasado) no figura convenio alguno para realizar este servicio. ¿Tendría que ser analizado y aprobado por el Concejo Deliberante? Quedan dudas: ¿El cementerio funciona como una oficina comercial del crematorio privado? ¿El municipio entró a competir con las funerarias locales? ¿En la nueva época del capitalismo salvaje, la comuna entra en la selva? Solo quedan especulaciones.