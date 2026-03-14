Una víctima cada 33 horas: el impacto de los femicidios en Argentina durante 2025

El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” presentó su informe anual correspondiente al período entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025.

El relevamiento, basado en el monitoreo de medios digitales de todo el país, arroja una cifra alarmante: 262 víctimas fatales como consecuencia de la violencia de género en el último año.

Desglose de la violencia letal

El análisis estadístico permite identificar la magnitud de los crímenes de odio y los femicidios vinculados:

238 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas.20 femicidios vinculados de varones adultos y niños.3 trans-travesticidios.1 lesbicidio.Una de las consecuencias más dolorosas que revela el informe es el impacto en el entorno familiar: durante 2025, 260 hijos e hijas perdieron a su madre producto de estos crímenes.

El hogar: el espacio de mayor riesgo

En sintonía con estos datos, el Índice de Violencia hacia las Mujeres de la Fundación Instituto Natura y Avon (2025) aporta un contexto crítico sobre la percepción social y los vínculos. El estudio señala que:

El 58% de los asesinatos ocurrió dentro de una vivienda (propia o compartida).

El 83,5% de las víctimas conocía a su agresor.

En más de la mitad de los casos (50%), el victimario era la pareja o ex pareja.Pese a la gravedad de las cifras, persiste una barrera cultural: el 30% de la población aún considera que los conflictos de pareja deben resolverse en el ámbito privado. Además, solo el 27% de las personas posee un nivel alto de conciencia sobre esta problemática, mientras que casi la mitad de la sociedad admite no saber cómo acompañar a una víctima.