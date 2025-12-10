El Concejo Deliberante de Luján declaró de Interés Municipal libro de EdUNLu «Gucha»

El Concejo Deliberante de Luján declaró de Interés Municipal, Cultural, Social y Educativo el libro “Gucha: Raíces de mi propia vida”, de Esther Alicia Mileo de Sarobe, editado por la Editorial de la Universidad Nacional de Luján (EdUNLu).

Esta Resolución reconoce el enorme valor autobiográfico e histórico de la obra, que rescata personajes, instituciones y vivencias fundamentales de Luján, preservando la memoria colectiva de la ciudad.

Este libro forma parte de la serie «Historias de vida» de la Colección «Sociedad en Movimiento» de la EdUNLu. Es un merecido reconocimiento a la memoria de «Gucha», una autora que ha dedicado su vida a la educación, la cultura y la comunidad.

Prensa UNLu