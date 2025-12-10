Reconocimiento a auxiliares de escuela que integrarán el Primer Recetario Bonaerense del Sae

El Municipio realizó un reconocimiento a Walter y Vanesa, auxiliares de cocina de la Escuela Primaria N.° 10, quienes fueron incorporados al Primer Recetario Bonaerense elaborado por el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

La distinción fue entregada por el intendente Mauro García, en el marco del trabajo que ambos desarrollan diariamente en la elaboración de la receta de tortilla de arvejas, un plato que brinda alimento a casi 450 estudiantes por día y que próximamente podrá ser implementado en todas las escuelas de gestión pública de la provincia.

Desde el Municipio destacaron el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras auxiliares, cuyo aporte cotidiano resulta fundamental para garantizar una alimentación saludable y de calidad para la comunidad educativa.

Info Municipalidad de General Rodríguez