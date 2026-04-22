El Derecho a la Esperanza: a un año de la partida del Papa Francisco

Una obra que mantiene viva la palabra de Francisco sobre el sistema penal y la dignidad de las personas privadas de la libertad, consolidada como guía para transformar el encierro desde el humanismo y la justicia restaurativa.

En el aniversario de su fallecimiento, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires comparte «El Derecho a la Esperanza», una obra que mantiene viva la palabra de Francisco sobre el sistema penal y la dignidad de las personas privadas de la libertad. Compilado por la Subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria, Nora Calandra, y el Capellán General del Servicio Penitenciario Bonaerense, Carlos Pont Gasques, este libro se ha consolidado como una guía para transformar la realidad del encierro a través del humanismo y la justicia restaurativa.

La publicación cuenta con prólogos del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y de Monseñor Gustavo Carrara, quienes destacan la importancia de construir puentes hacia la reinserción y desterrar la cultura del descarte. A través de sus páginas, se profundiza en la necesidad de que el trabajo y la educación sean los verdaderos motores de un proyecto de vida integrado a la comunidad. Este libro es, además, un testimonio del trabajo en las unidades bonaerenses: la pintura de su tapa fue realizada por Sergio Díaz, operario de la Unidad 1 de Olmos, y su encuadernación artesanal estuvo a cargo de las mujeres de la Unidad 8 de Los Hornos. «El Derecho a la Esperanza» nos invita a no ser indiferentes, recordándonos que siempre es posible proyectar un horizonte de dignidad y justicia social.

gba.gob.ar

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