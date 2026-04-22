Azúcares y harinas refinadas: su impacto en el metabolismo y la salud

El consumo cotidiano de azúcares y harinas refinadas, muchas veces presentes en alimentos de uso habitual, puede tener efectos más profundos que los visibles a simple vista.

Estos ingredientes no solo se encuentran en productos dulces como golosinas o bebidas azucaradas, sino también en opciones como cereales, yogures saborizados, panes industriales, aderezos y snacks.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los azúcares libres deberían representar menos del 10% de la ingesta calórica diaria, e incluso reducirlos por debajo del 5% podría aportar beneficios adicionales.

En este marco, se recomienda priorizar alimentos como frutas, verduras, legumbres y granos enteros.La médica especialista en clínica médica y diabetología, Susana Fuentes, explicó que el problema no radica en un consumo ocasional, sino en cuando estos productos pasan a ser la base de la alimentación diaria. Según indicó, esto puede favorecer el aumento de peso, la resistencia a la insulina y, a largo plazo, el desarrollo de diabetes tipo 2.

Los azúcares agregados y las harinas refinadas se absorben rápidamente, generando subas de glucosa en sangre que obligan al organismo a liberar más insulina.

Cuando este proceso se repite de forma constante, el cuerpo puede volverse menos sensible a esta hormona, dando lugar a la denominada resistencia a la insulina.

Entre las señales más frecuentes se encuentran el hambre poco tiempo después de comer, los antojos recurrentes, el cansancio, la somnolencia y la dificultad para bajar de peso, aunque en muchos casos el proceso puede avanzar sin síntomas durante años.

En este contexto, la calidad de los alimentos cobra un rol central.

No todos los hidratos de carbono tienen el mismo efecto: aquellos provenientes de alimentos integrales y poco procesados se absorben más lentamente, aportan mayor saciedad y ayudan a evitar picos bruscos de glucosa.

Por el contrario, los productos refinados suelen brindar energía rápida pero con menor valor nutricional.

Estudios recientes también asocian el mayor consumo de alimentos integrales con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, lo que refuerza la importancia de mejorar la calidad de la dieta en su conjunto.

Especialistas advierten que uno de los principales desafíos es que el exceso de azúcar no siempre es evidente, ya que puede acumularse a lo largo del día en distintos productos.

Por eso, recomiendan revisar el consumo habitual de alimentos ultraprocesados y avanzar hacia reemplazos más saludables, como elegir agua en lugar de bebidas azucaradas, incorporar avena o panes integrales y optar por frutas o frutos secos en lugar de snacks dulces.

La prevención de enfermedades como la diabetes comienza antes del diagnóstico y está directamente vinculada a los hábitos cotidianos.

En ese sentido, reducir el consumo de azúcares y harinas refinadas se presenta como una medida clave para proteger la salud metabólica y mantener un peso adecuado a lo largo del tiempo.