El 2026 tendrá un calendario astronómico destacado con eclipses, cometas y lluvias de estrellas

El año 2026 se presenta como uno de los más atractivos para la observación del cielo, con una serie de fenómenos astronómicos que podrán apreciarse en distintos momentos del año, muchos de ellos incluso a simple vista.

Eclipses, cometas, lluvias de meteoros y eventos planetarios conforman una agenda cargada que despertará el interés tanto de especialistas como del público general.

El evento central será el eclipse total de Sol del 12 de agosto, considerado el fenómeno más impactante del año.

Durante este tipo de eclipses, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar por algunos minutos y generando un oscurecimiento del cielo similar al de la noche, acompañado por un leve descenso de la temperatura.

En algunas regiones el fenómeno será total, mientras que en otras se observará de manera parcial.Además del eclipse, el calendario incluye otros acontecimientos relevantes:

Cometa C/2025 R31-053: alcanzó su perihelio el 20 de abril y tendrá su máxima aproximación a la Tierra el 27 de abril.

Lluvia de meteoros Perseidas: tendrá su punto máximo el 12 de agosto.

Lluvia de meteoros Gemínidas: alcanzará su pico el 13 de diciembre.

En cuanto a los fenómenos lunares, también habrá fechas destacadas a lo largo del año:Luna azul: 31 de mayo.

Luna negra: 15 de junio, asociada a la luna llena más pequeña del año.

Superluna más grande del año: 24 de diciembre, cuando el satélite natural se verá más brillante y de mayor tamaño por su cercanía con la Tierra.

El movimiento de la Tierra en su órbita también marcará momentos clave:

Perihelio (punto más cercano al Sol): 4 de enero, a unos 147 millones de kilómetros.

Afelio (punto más lejano): 6 de julio, a unos 152 millones de kilómetros.

Por otra parte, el año incluirá varios eventos vinculados a los planetas:

Oposición de Júpiter: 10 de enero.Conjunción entre Saturno y Neptuno: 20 de febrero.Oposición de Saturno: 4 de octubre.Oposición de Urano: 25 de noviembre.

A esto se suman diversas alineaciones planetarias previstas durante marzo, mayo, agosto y noviembre.

En conjunto, el calendario astronómico de 2026 reunirá una combinación poco habitual de fenómenos que permitirán observar desde meteoros cruzando el cielo hasta acercamientos de cometas y configuraciones planetarias. Se trata de una oportunidad ideal para volver a mirar el firmamento y disfrutar de algunos de los espectáculos naturales más llamativos del año.