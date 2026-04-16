El deterioro de la calle 2 de Abril, una arteria clave para unir Ruta 23 con la Autopista del Oeste

La traza, reparada hace dos años atrás, muestra un deterioro constante. Hay puntos clave: El cruce de 2 de Abril con Rosario y el sector que comienza desde Dean Funes. En el Parque Industrial Franco del Oeste está ubicada la pista de examen de la secretaría de Tránsito y Transporte. En las últimas cuadras existen varias empresas de logística. Es una arteria que necesita constante mantenimiento. En honor a la realidad, ha estado en peores condiciones. Pero no es justificativo. Los vecinos de la zona necesitan una mejor calidad de vida.