Sociedad

El deterioro de la calle 2 de Abril, una arteria clave para unir Ruta 23 con la Autopista del Oeste

Posted on by rodrigos
16
Abr

La traza, reparada hace dos años atrás, muestra un deterioro constante. Hay puntos clave: El cruce de 2 de Abril con Rosario y el sector que comienza desde Dean Funes. En el Parque Industrial Franco del Oeste está ubicada la pista de examen de la secretaría de Tránsito y Transporte. En las últimas cuadras existen varias empresas de logística. Es una arteria que necesita constante mantenimiento. En honor a la realidad, ha estado en peores condiciones. Pero no es justificativo. Los vecinos de la zona necesitan una mejor calidad de vida.