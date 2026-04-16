Unión Industrial de General Rodríguez General Rodríguez: destacan inversión industrial de Marolio y su impacto en el empleo

La Unión Industrial de General Rodríguez destacó la inversión que lleva adelante la empresa Marolio en el distrito, orientada a ampliar su capacidad productiva y generar empleo, en un contexto nacional caracterizado por la retracción del comercio y la industria manufacturera.

Según informaron, el proyecto incluye la construcción de un nuevo centro de distribución, una planta de vinagres y un complejo de molienda de trigo, con una proyección de hasta 500 puestos de trabajo directos en su etapa de pleno funcionamiento.

De acuerdo con datos difundidos públicamente, la iniciativa ya permitió la incorporación de alrededor de 200 trabajadores en su etapa inicial, y prevé sumar otros 300 empleos a medida que el polo industrial avance. La planta de vinagres tendrá una capacidad estimada de producción de entre tres y cuatro millones de litros mensuales, mientras que el sector de molienda permitirá abastecer de harina a la propia línea de productos de la empresa, fortaleciendo su integración productiva.

Marcelo Miron, Presidente de la entidad señala “este tipo de decisiones empresariales adquieren un valor aún más significativo en el contexto actual, donde los anuncios de inversión productiva no son frecuentes en el entramado industrial argentino” destacando a su vez el compromiso de la firma y de su titular, Víctor Fera, con el desarrollo local y la producción nacional.

Asimismo, remarcaron que la consolidación de General Rodríguez como polo industrial requiere del acompañamiento de los distintos niveles del Estado para facilitar y promover este tipo de iniciativas. “La articulación entre el sector público y el privado es clave para que proyectos de esta magnitud puedan desarrollarse en tiempo y forma, y maximizar su impacto positivo en la comunidad”, afirmaron. La Unión Industrial de General Rodríguez subrayó finalmente que este tipo de inversiones no solo fortalecen el entramado productivo, sino que generan empleo genuino y dinamizan la economía regional, al tiempo que reafirmó su compromiso con el crecimiento del sector industrial local