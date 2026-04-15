La intendenta Mariel Fernández encabezó el lanzamiento de las Ligas Municipales de Moreno

Más de 3 mil deportistas participan de las competencias gratuitas de hockey, vóley y básquet, que se desarrollan en el Polideportivo Diego Armando Maradona_

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, dio inicio a una nueva edición de las Ligas Municipales en el Polideportivo Diego Armando Maradona, ubicado en Cuartel V, donde se disputaron las primeras fechas oficiales de hockey y vóley, junto a encuentros amistosos de newcom y básquet 3×3.

La propuesta, libre y gratuita, convoca este año a más de 140 equipos y alrededor de 3 mil participantes, entre jugadoras y jugadores de Moreno y de otros 10 Municipios de la provincia de Buenos Aires, que eligen formar parte de estas ligas por su crecimiento y nivel de organización.Durante la apertura, la jefa comunal expresó: “No se trata solamente de deporte, es encuentro, vínculos, amistad y política frente a los graves problemas de salud mental en nuestra sociedad.

Ninguna tecnología reemplaza el vínculo entre seres humanos. Ver a los y las jóvenes disfrutar, y a las personas adultas mayores divertirse, me llena de felicidad y claro que para mí también es sanador”.Detalles de las ligas:

• Liga Municipal de Hockey: reúne a equipos locales y de municipios como San Miguel, José C. Paz y General Rodríguez, con encuentros que se desarrollan en la cancha principal del polideportivo y la participación de distintas categorías.

• Liga Municipal de Vóley: cuenta con equipos femeninos organizados en niveles A, B y C, con una amplia convocatoria de clubes e instituciones del distrito y la región.

• Liga de Básquet y Básquet 3×3: incluye equipos de Moreno y de distritos como Merlo, Marcos Paz, Ituzaingó, Luján y La Matanza, consolidándose como una de las propuestas más convocantes.

• Newcom: disciplina orientada a personas adultas mayores, que tuvo su espacio de encuentro y participación en formato mixto.

Las Ligas Municipales se consolidan como un espacio de encuentro, inclusión y desarrollo deportivo, promoviendo la participación comunitaria y el fortalecimiento de vínculos entre vecinas y vecinos de distintas edades.Estuvieron también presentes, la secretaria de Cultura, Educación y Deportes, Cynthia Muñoz; deportistas y autoridades municipales.

Con estas iniciativas, el Gobierno local continúa impulsando el deporte como una herramienta de integración social, bienestar y construcción de comunidad en todo el distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno