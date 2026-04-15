La PFA detuvo a tres sujetos que comercializaban drogas en Merlo

En el marco de los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional en lo referente a la lucha contra el narcotráfico en todo el país, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), capturaron a tres hombres en el partido bonaerense de Merlo, acusados por comercialización de estupefacientes al menudeo.

La investigación iniciada en enero de 2025, fue realzada por efectivos pertenecientes a la División Operaciones Área Metropolitana Oeste, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico.

A partir de discretas tareas de inteligencia criminal y seguimientos, se pudo establecer dos domicilios ubicados en la localidad de Mariano Acosta, que eran utilizados de forma coordinada para el acopio, fraccionamiento y venta de drogas en la zona.

Además, las diversas pesquisas permitieron individualizar a los responsables de estas maniobras ilícitas, estableciendo que dicho grupo criminal utilizaba pasillos y puntos estratégicos de la zona para evitar ser detectados.

Con el total de las pruebas recabadas, el Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la Dra. Laura Mariel Pinto, ordenó dos allanamientos.

Durante el operativo fueron detenidos tres hombres argentinos y mayores de edad.

Asimismo se secuestraron un 1.2 kilos de cogollos de marihuana, varias dosis de cocaína listas para su distribución, cuatro balanzas de precisión, 113.750 pesos y tres teléfonos celulares.Los detenidos junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

Con info PFA