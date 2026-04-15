Se inaugurará el Espacio de Memoria Quinta La Pastoril

_Será el 18 de abril, desde las 8 horas y tendrá como objetivo la preservación de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la reconstrucción colectiva de los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar_

El Municipio de Moreno llevará adelante, el próximo sábado 18 de abril, la inauguración del Espacio de Memoria Quinta La Pastoril, ubicado en Monsegur 1852, en la localidad de La Reja.

La jornada comenzará a las 8 horas con una caminata desde la intersección de Hipólito Yrigoyen y Del Cañón y continuará a las 8:30 horas con el acto central en el predio.La actividad contará con la presencia de la intendenta Mariel Fernández, familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y vecinas y vecinos. Durante el acto se realizará la apertura de una sala audiovisual inmersiva, junto a una muestra historiográfica que aborda el contexto político, económico y social de la época, así como los hechos ocurridos en la Quinta La Pastoril. Además, se presentará la Orquesta Raíces.

El espacio contará con distintas salas temáticas que permitirán reconstruir y visibilizar lo sucedido el 29 de marzo de 1976, incluyendo una sala dedicada al contexto histórico, otra centrada en los hechos ocurridos en la quinta, una sala auditiva con relatos de las historias de vida de las personas secuestradas y asesinadas, y una sala audiovisual final.

Asimismo, se incorpora un espacio destinado a las infancias, con el objetivo de promover el acceso a la memoria desde una perspectiva inclusiva.

La creación de este espacio es el resultado de un proceso sostenido de lucha y trabajo colectivo que se inició en la década de 1990, cuando familiares de las víctimas y militantes del distrito comenzaron a investigar y reconstruir lo sucedido.

A partir de entonces, se impulsaron diversas acciones de memoria, entre ellas actos conmemorativos, publicaciones y homenajes que se realizan desde 2004 cada 29 de marzo frente al predio.

En 2017, la organización Moreno por la Memoria solicitó la señalización oficial del lugar como Sitio de Memoria en el marco de la Ley Nacional N° 26.691, dando inicio a una etapa de articulación con organizaciones e instituciones locales.

En 2018, frente al avance de un emprendimiento inmobiliario, se impulsó la campaña “La memoria no se privatiza” y se promovieron gestiones para la expropiación del inmueble.

En 2022, bajo la gestión de Mariel Fernández, el proyecto fue presentado a la gestión municipal y las organizaciones se constituyeron como Asociación Civil Casa de Memoria Quinta La Pastoril.

Finalmente, en 2023 se concretó la expropiación del predio y la conformación de un Consejo de Cogestión para su preservación.Cabe recordar que el 29 de marzo de 1976, a pocos días del golpe de Estado, fuerzas del Ejército y la policía irrumpieron en la quinta donde se desarrollaba una reunión de la conducción del Partido Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Como resultado de ese operativo ilegal, siete personas fueron asesinadas y otras siete fueron secuestradas, entre ellas un niño de siete años. Las víctimas fueron trasladadas a la Comisaría de Moreno y enterradas como NN en el Cementerio Municipal, siendo posteriormente identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno