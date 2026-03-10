El DFI desarticuló un bunker de drogas y desbarató una organización narcocriminal en la provincia de Buenos Aires

A través de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto al combate contra el narcotráfico, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon, en la zona oeste del conurbano bonaerense, un bunker de drogas. Se realizaron un total de siete allanamientos, gracias a los cuales se desmanteló una organización narcocriminal que operaba en dicho centro como así también en otros puntos de expendio de sustancias ilícitas.

La presente causa tuvo su génesis el 22 de octubre de 2024, cuando la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 del Departamento Judicial de Morón – Ayudantía Fiscal de Estupefacientes a cargo de la Dra. Marisa Monti, convocó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tres de Febrero a los fines de investigar una serie de maniobras narco que se estarían perpetrando en diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires.Posteriormente, los agentes de la citada dependencia desarrollaron arduos trabajos de campo basados en registros fotográficos, filmaciones, diversas vigilancias encubiertas y hasta la utilización de un vehículo aéreo no tripulado (Drone); lo que posibilitó establecer la existencia de una estructura delictiva que se dedicaba al comercio ilegal de tóxicos.

Los federales determinaron que dicha gavilla se encontraba conformada por numerosas personas de sexo masculino y femenino, quienes llevaban adelante sus actividades en diferentes inmuebles situados en los partidos de Hurlingham, Moreno y Lomas de Zamora.

Asimismo, se comprobó el rol que cada uno de los sospechosos realizaba dentro del grupo: algunos se encargaban del acopio y fraccionamiento de la droga en cuestión (empleando así la modalidad conocida como “menudeo”), mientras que otros comisionaban la correspondiente venta de narcóticos.Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Morón a cargo del Dr. Roberto Maximiliano Carletti ordenó la ejecución de los respectivos allanamientos.

Atento a dicha manda judicial, los servidores públicos ingresaron a las fincas emplazadas en las localidades de Villa Tesei, Moreno e Ingeniero Budge, logrando el arresto de siete personas (tres hombres y cuatro mujeres) y el secuestro de más de medio kilo de clorhidrato de cocaína, un arma de fuego calibre 9×19, una picana eléctrica, dos chalecos antibalas, doce teléfonos celulares, cuatro tablets, dos notebooks, documentación referente a cinco vehículos, cuatro pasaportes y dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que uno de los lugares allanados, ubicado en la zona de Villa Tesei, funcionaba como un bunker.

Por consecuencia, fue totalmente desbaratado por los agentes de la PFA.Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los materiales incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).

