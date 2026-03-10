Salud escolar: las claves para un año lectivo seguro y saludable

Con las clases ya en marcha, especialistas advierten que el certificado de apto físico no debe ser un simple trámite administrativo. Controles de visión, audición, vacunas al día y hábitos en el hogar son determinantes para el rendimiento escolar y la prevención de enfermedades.

El inicio del ciclo lectivo representa mucho más que la vuelta a las aulas; es el momento fundamental para garantizar la salud integral de niños y adolescentes. Los profesionales de la salud coinciden en que un seguimiento médico adecuado es el pilar para que los estudiantes puedan sostener la atención, la memoria y el bienestar emocional durante todo el año.Más que un trámite: la importancia del apto físico

El certificado de apto físico escolar suele verse como un requisito burocrático, pero su valor clínico es vital. Según explican pediatras, esta evaluación integral permite detectar de forma temprana alteraciones cardiovasculares, respiratorias o posturales que no presentan síntomas evidentes.

A medida que aumenta la exigencia física en la escuela, especialmente a partir de los 7 u 8 años, se recomienda sumar estudios como el electrocardiograma.

Este examen permite evaluar el funcionamiento del corazón ante el esfuerzo, algo clave para prevenir riesgos durante las clases de educación física y actividades deportivas.Vacunación y prevención en el aula

En un contexto de riesgo por la reaparición de enfermedades prevenibles, completar el Calendario Nacional de Vacunación es una prioridad. En la etapa escolar, los refuerzos de vacunas como la triple viral, varicela, hepatitis B, y en la adolescencia el VPH y meningococo, son obligatorios y gratuitos.

Además de las vacunas, la vida escolar diaria requiere atención en dos frentes comunes:Pediculosis: Se recomienda la revisión periódica del cuero cabelludo para evitar brotes.

Prevención de Dengue: El uso de repelente, protector solar y gorro es esencial para las actividades al aire libre.

Hábitos que potencian el aprendizaje

El rendimiento en el aula está directamente relacionado con la rutina en el hogar. Los especialistas destacan tres ejes fundamentales:

Alimentación y descanso: Un desayuno completo y viandas equilibradas (frutas, lácteos y agua) favorecen la memoria. Asimismo, dormir entre 8 y 10 horas es indispensable para la regulación emocional y el aprendizaje.

Uso de pantallas: La exposición excesiva antes de dormir o durante el estudio afecta la concentración. Se sugiere limitar el uso recreativo y fomentar espacios libres de dispositivos digitales.

Cuidado postural: Para prevenir dolores de espalda, la mochila no debe superar el 15% del peso corporal del niño y debe utilizarse siempre con ambas correas ajustadas.

El acompañamiento familiar en estos controles y hábitos construye un entorno saludable que permite a los chicos crecer y aprender con su máximo potencial.