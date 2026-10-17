El Día de la Lealtad se celebra en la Capital Nacional del Peronismo

Este sábado, 17 de octubre, el corazón del movimiento nacional y popular latirá con fuerza en La Matanza, con la presencia de Axel Kicillof, Verónica Magario y Fernando Espinoza.

El acto que invita a conmemorar el Día de la Lealtad a 81 años de aquel histórico 17 de octubre, tendrá lugar en el distrito más populoso del país, la quinta provincia argentina, como denominan a La Matanza, reafirmando los valores históricos que nos legaron Perón y Evita: la justicia social, la soberanía política y la independencia económica.

La masiva celebración será en el Polideportivo Perón y estará encabezada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verónica Magario; y el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza. Junto a funcionarias y funcionarios del ejecutivo provincial y local; intendentas e intendentes bonaerenses, representantes de gremios, como la CGT, las CTAs; dirigentes, militantes y vecinas y vecinos de La Matanza.

En un contexto donde la solidaridad y la organización popular son más necesarias que nunca, las vecinas, vecinos, militantes, dirigentes y representantes de las distintas expresiones del peronismo local y bonaerense se encontrarán para “levantar más que nunca la cuarta bandera peronista”, como afirma Fernando Espinoza, “la bandera de la unidad”.

“El Día de la Lealtad no es solo una fecha en el calendario, es un momento para traer al presente la doctrina peronista y recordar los valores que distinguen al pueblo argentino, caracterizado en sus trabajadoras y trabajadores, en las y los jóvenes y la clase media”, expresó el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y concluyó: “Las argentinas y argentinos sufren día a día esta escalada de crueldad por parte de la derecha, representada en el Gobierno de Milei, pero sueñan con volver a tener una patria libre, justa y soberana. Vamos por esa nueva Argentina”.