Primera C: Argentino de Rosario y Muñiz jugarán por la permanencia en la categoría

Argentino de Rosario y Muñiz se enfrentarán este domingo a las 15 en el estadio de Club Atlético Empalme, en Villa Constitución, Santa Fe.

El perdedor quedará desafiliado de la AFA por un año, mientras que el ganador disputará una Promoción ante el campeón del Reducido del Torneo Promocional Amateur.

El encuentro contará con la presencia de ambas parcialidades y tendrá a Iván Mastroieni como árbitro principal.

En caso de empate durante los 90 minutos, habrá un alargue de 30 minutos y, si la igualdad persiste, la definición será por penales.

El rival en la Promoción saldrá de la final del Reducido del Promocional Amateur, que disputan Social Atlético Televisión y Defensores de Glew.