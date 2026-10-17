Rescataron a 14 víctimas de trata: vivían y trabajaban sobre plomo

El ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires participó esta mañana del allanamiento de dos establecimientos en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, donde funcionaba una planta clandestina de desarme de baterías de plomo y una fundición. De los 23 trabajadores y trabajadoras relevados, 14 fueron identificados como víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.

Vivían, comían y dormían en el mismo galpón donde trabajaban, en jornadas de 12 horas, sobre residuos de óxido de plomo y ácido, sin ningún elemento de protección.

La inspección tuvo lugar a partir de la muerte de un trabajador de 20 años oriundo de Misiones. Los estudios médicos detectaron en su sangre 122,8 microgramos de plomo por decilitro, cuatro veces el máximo que la ley admite para un trabajador expuesto.

Tras el fallecimiento, con el reporte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el informe de la aseguradora y el testimonio de un familiar del trabajador, la subsecretaría de Inspección del Trabajo identificó el segundo predio, que no estaba declarado ante ninguna autoridad, y el 13 de octubre presentó la denuncia ante la PROTEX por trata de personas y reducción a servidumbre.

Encabezó la diligencia la directora Provincial de Inspección, María Pía Baccega, con inspectores de las direcciones de Inspección Laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Participaron la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata del ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Florencia Aranda y Carolina Cabral, dos brigadas del Departamento de Delitos Ambientales, a cargo del subinspector Carlos Díaz y el ayudante Joel Vilte, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con el subgerente de Desarrollo en Salud y Seguridad, David Traetta, y su cuerpo inspectivo, el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) y el Centro Provincial de Referencia en Toxicología (CEPROTOX). Se labraron actas de constatación de indicios de explotación laboral y las víctimas quedaron bajo asistencia del Programa Nacional de Rescate.

Las situaciones de explotación laboral pueden denunciarse en forma confidencial al 0800-666-2187, a inspecciondeltrabajo@trabajo.gba.gov.ar o en la Plataforma de Denuncias Web del Ministerio. La Línea 145 recibe denuncias de trata las 24 horas.

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