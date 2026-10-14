El diálogo cara a cara y la escucha frente al avance de la Inteligencia Artificial

La participación juvenil, el vínculo entre docentes y alumnos y los desafíos de la educación pública fueron algunos de los temas abordados durante el Encuentro Regional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, realizado en la Universidad Nacional de Luján (UNLu).

En el cierre de la actividad, Antonella Orozco, de 17 años, y Zack Leanza, de 16, integrantes del Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Luján, compartieron sus experiencias sobre la participación de los jóvenes en espacios donde pueden expresar sus inquietudes y propuestas.

Los estudiantes destacaron la importancia de construir vínculos de confianza en las escuelas para abordar situaciones de acoso y bullying.

También señalaron el valor de los centros de estudiantes, las jornadas de convivencia y los encuentros presenciales como herramientas para fortalecer la escucha y la participación adolescente.

Por su parte, Gabriela Valverde, inspectora jefa regional de Educación de la Zona 10, sostuvo que las instituciones educativas necesitan revisar sus formatos para responder a la diversidad de los alumnos.

Además, remarcó que los adultos deben reconocer los conocimientos que aportan los jóvenes y asumir la responsabilidad de garantizar el ejercicio de sus derechos.

La mesa fue coordinada por Fabiana Carlis, vicedirectora decana del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu, y contó con la participación de Bárbara Corral, directora de Niñez y Adolescencia del Municipio de Luján.El encuentro concluyó tras dos jornadas de trabajo conjunto organizadas por la Universidad Nacional de Luján y el Estado municipal.

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