Murió Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años

El exboxeador argentino Jorge “Locomotora” Castro murió este miércoles por la madrugada en un bingo de Morón, luego de sufrir una descompensación.

Las causas del fallecimiento todavía no fueron determinadas y la investigación quedó a cargo de la UFI N.º 8 de ese distrito.

Según fuentes policiales, el excampeón mundial de peso mediano se encontraba en el establecimiento cuando ocurrió el episodio.

De acuerdo con el parte médico difundido, Castro padecía diabetes.

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro fue una de las figuras destacadas del boxeo argentino.

A lo largo de su carrera profesional disputó 144 combates, con un récord de 130 victorias, 11 derrotas y tres empates. De sus triunfos, 90 fueron por nocaut.

Su consagración llegó el 12 de agosto de 1994, cuando conquistó el título mundial de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer al estadounidense Reggie Johnson en Tucumán.

Meses después, defendió el cinturón ante el estadounidense John David Jackson en México, en una pelea recordada entre los grandes combates de su trayectoria.

Castro mantuvo el título hasta diciembre de 1995, cuando perdió frente al japonés Shinji Takehara en Tokio.

Su última pelea profesional fue el 27 de enero de 2007 en Mar del Plata, donde derrotó por nocaut técnico a José Luis Herrera.Conocido popularmente como “Roña” o “Locomotora”, Castro dejó una extensa trayectoria en el boxeo nacional e internacional.