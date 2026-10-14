Día Mundial de la Donación de Órganos: cómo funciona la Ley Justina en Argentina

Cada 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, una fecha destinada a concientizar sobre la importancia de la donación y su impacto en la vida de miles de personas.Hasta fines de agosto de 2026, un total de 2.551 personas habían recibido un trasplante en Argentina.

Entre las intervenciones realizadas se contabilizaron 1.096 trasplantes de córneas, 978 renales, 322 hepáticos y 85 cardíacos, además de otros procedimientos. Del total de pacientes trasplantados, 176 eran menores de 18 años.

La donación puede realizarse a partir de personas fallecidas con muerte cerebral, que representan la mayoría de los casos, o mediante donantes vivos, que pueden donar un riñón o una parte del hígado bajo determinadas condiciones médicas y legales.Qué establece la Ley JustinaEn Argentina, la Ley 27.447, conocida como Ley Justina y reglamentada en 2018, establece que las personas mayores de 18 años son consideradas donantes de órganos y tejidos tras su fallecimiento, salvo que hayan dejado constancia expresa de su oposición.

La voluntad de donar es personal y puede modificarse en cualquier momento.

También puede registrarse a través del sitio oficial del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

La donación representa una oportunidad para mejorar o salvar vidas y requiere tanto un sistema de salud preparado como el compromiso y la información de la sociedad.

Además de la fecha mundial, en Argentina se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos cada 30 de mayo, en recuerdo del nacimiento del hijo de la primera mujer que dio a luz luego de recibir un trasplante.