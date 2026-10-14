Se reprogramó el 22° Encuentro de las Provincias y su Cultura

La nueva edición se realizará el 21 y 22 de noviembre en la Plaza Dr. Buján, debido a las condiciones climáticas

El Municipio de Moreno reprogramó el evento de la 22° edición del Encuentro de las Provincias y su Cultura para el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, que se desarrollará en la Plaza Dr. Buján, ubicada en la Ruta Provincial N° 7, km 35,5, en Paso del Rey, con entrada libre y gratuita.

Entre los artistas destacados de esta edición se encuentran Mica Chauque, Bruno Arias y Juanjo Abregú, quienes serán parte de la programación del escenario principal.

Durante las dos jornadas, las familias podrán disfrutar de las distintas expresiones culturales y tradiciones de las provincias que forman parte de este encuentro, junto con la presentación de destacados artistas.

La actividad, declarada Fiesta Provincial y de Interés Turístico Nacional, reunirá propuestas de música y danza, artesanías, productos regionales y comidas típicas, junto con las presentaciones de destacados artistas.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno