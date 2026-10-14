La intendenta Mariel Fernández recorrió obras en Francisco Álvarez

Junto a la secretaria de Obras y Servicios Públicos local, María Giménez celebraron los trabajos que incluyen 14 nuevas cuadras de asfalto y el avance de la construcción del edificio de la E.S. N° 56 en el barrio Güemes

La intendenta, Mariel Fernández, acompañada por la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez, vecinas y vecinos de la localidad de Francisco Álvarez, recorrieron nuevas cuadras de asfalto y supervisaron la construcción del edificio de la Escuela Secundaria N° 56, en el barrio Güemes.

Las 14 nuevas cuadras de asfalto comprenden las calles Pichincha, desde Montoneras hasta Encarnación; Mercedes, desde Encarnación hasta Vidt; y Linares, desde Mercedes hasta San Martín. Estas intervenciones mejoran la circulación y la conectividad en distintos sectores de la localidad.

Al respecto, la jefa comunal expresó: “Gracias a la inversión que hicimos en las plantas asfálticas municipales, aun en contextos económicos difíciles como el que vivimos, seguimos haciendo obra pública con recursos propios”.

El nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 56 se desarrolla en el marco del Programa de Ampliación y Mejora de la Infraestructura Escolar, con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Provincia de Buenos Aires y el Municipio.

La nueva infraestructura contará con 12 aulas y tres espacios de uso especial destinados a Informática, Laboratorio y Biblioteca.

También tendrá un Salón de Usos Múltiples (SUM), patio semicubierto, dos baños, dirección, administración, preceptoría, sala de profesores y gabinete psicopedagógico.

El proyecto incluye, además, sectores para el centro de estudiantes, fotocopiadora, cocina, kiosco, servicios y depósitos, junto con áreas de circulación y acceso semicubierto.

Actualmente, la institución comparte edificio con la Escuela Primaria N° 66 y cuenta con cuatro aulas modulares instaladas en el patio.

La nueva construcción permitirá que la Escuela Secundaria N° 56 disponga de una sede propia, con espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades educativas.

“Nos da mucha alegría que avance esta enorme obra con la que vamos a garantizar derechos, y llevar dignidad y felicidad a toda la comunidad”, destacó la intendenta.

Luego, Mariel Fernández y María Giménez mantuvieron una reunión de trabajo para analizar el avance de las obras en ejecución y las necesidades de infraestructura del distrito, así como para planificar futuras intervenciones.

En ese sentido, la intendenta de Moreno expresó: “Con mucho orgullo de las transformaciones que hicimos, pero también con preocupación porque sin financiamiento del Gobierno nacional y con los recursos del Gobierno provincial afectados es difícil hacer grandes inversiones”.

Asimismo, agregó: “En este escenario ordenamos prioridades y planificamos futuras obras que mejoren la vida de nuestros vecinos y la infraestructura de Moreno, como lo venimos haciendo desde el inicio de nuestro gobierno municipal”.

Estas intervenciones forman parte de las políticas públicas del Gobierno local destinadas a mejorar la infraestructura urbana y educativa, fortalecer la conectividad entre los barrios y ampliar las condiciones de acceso a la educación en el distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno