ATE realizará un paro nacional este jueves y marchará al Congreso

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre, con una movilización al Congreso de la Nación desde las 13:30.

La medida busca exigir la derogación del DNU 70/23 y contempla protestas en las principales ciudades de todas las provincias.

La jornada coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que reclamará el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial, la actualización de las becas estudiantiles y los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el sindicato busca dejar sin efecto el decreto y cuestionó las medidas que habilita, entre ellas cambios en distintas leyes, la posibilidad de privatizar empresas públicas y modificaciones en el comercio exterior.

Qué servicios se verán afectados

Según lo anunciado por el gremio, el paro alcanzará distintas áreas del Estado nacional, provincial y municipal.

Entre los servicios que podrían verse afectados se encuentran:

– Recolección de residuos y servicios públicos.

– Auxiliares de educación y agentes de tránsito.- Guardia urbana y personal de Migraciones.

– Controles sanitarios del SENASA en puertos y aduanas.

– Radiooperadores de medios públicos.- Personal encargado del manejo de incendios forestales.

– Controladores aéreos y trabajadores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).- Mantenimiento de plantas nucleares.

En el caso de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se garantizarán únicamente los vuelos sanitarios y de Estado.

Por su parte, PAMI y ANSES atenderán solo emergencias.

La convocatoria se desarrollará en simultáneo con la movilización universitaria, en una jornada de protesta que reunirá distintos reclamos sindicales y educativos.