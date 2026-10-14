La Matanza: un adolescente le disparó a un compañero dentro de una escuela

Un alumno de 18 años resultó herido de bala en el abdomen y un brazo dentro de la Escuela N.º 58 de Villa Dorrego. El presunto agresor, de 17 años, fue aprehendido.

El episodio ocurrió este miércoles en el establecimiento ubicado en la intersección de Donizetti y De Luca.

Según se informó, el hecho se produjo en el baño de la institución, cuando el adolescente de 17 años le mostraba un arma calibre .22 a su compañero y se le habrían escapado los disparos.

Tras el ataque, docentes trasladaron al herido en un auto particular al hospital de Ruta 32, donde debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

La Policía acudió al establecimiento luego de recibir el aviso sobre el alumno herido.

El presunto agresor fue detenido en el lugar y el arma fue recuperada por los efectivos, después de que el joven la descartara.