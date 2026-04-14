El drama cotidiano de tomar el colectivo sobre la calle Sarmiento en Cuartel V

El vecino del barrio 3 de Febrero de la localidad morenense de Cuartel V, Omar Monzón, nos envió una serie de videos tomados en la madrugada del 9 de abril pasado, donde muestra el estado deplorable de la calle Paula Albarracín de Sarmiento. Esta arteria cruza también el barrio Los Hornos, donde se erige el jardín de infantes 964, específicamente en la esquina de Calixto Oyuela y Miguel Lillo. Esta institución de nivel inicial es la que posee más matrícula en toda la provincia de Buenos Aires. Ya no ingresa el colectivo, obligando a la comunidad a caminar varias cuadras para tomar el transporte público. Además reclama por la falta de luminarias.