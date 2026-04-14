Reclamaron asistencia para un chico de 14 años que sufre de distrofia muscular degenerativa

Este lunes 13 de abril, por la tarde, un grupo de personas cortó el tránsito sobre Ruta 25, a la altura de la calle Storni, en la zona norte de Moreno. El motivo del reclamo tiene que ver con la asistencia a un chico de 14 años que sufre de distrofia muscular degenerativa y que está internado en estos momentos. El paciente se llama Uriel García y vive en el barrio La Perla. Pidieron la asistencia por parte del municipio, aún sin respuesta positiva. También concurrieron a la protesta otros nenes con la misma enfermedad. Atraviesan una situación desesperante y se sienten abandonados.