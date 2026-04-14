Demencial: Una pelea vecinal por viejos problemas terminó con un hombre muerto a cuchilladas

Ocurrió en Villa Salas el pasado sábado. La víctima, identificada como Claudio Daniel Cisneros, tenía 31 años. Recibió varias heridas con una cuchilla. La puñalada mortal la sufrió en el tórax. Dos horas después detuvieron al sospechoso del asesinato.

Pasadas las 14:30 del sábado 11 de abril, una gran gresca se produjo en el barrio Villa Salas de Moreno Sur. Una cámara de seguridad de la municipalidad logró registrar parte de la pelea en la que participaban al menos una decena de personas. La secuencia aconteció sobre la calle Centenario entre Diagonal del Cañón y French.

Allí se observó a individuos corriendo (incluida una mujer) y uno de ellos armado con una gran cuchilla. Vecinos salieron a observar la locura desatada. Se notó pasar personas ensangrentadas.

Minutos después y a los pocos metros, cayó Claudio Daniel Cisneros de 31 años. Había recibido una profunda herida en el pecho, además de cortes en los brazos. Lo subieron a la caja de un patrullero. Murió desangrado camino al hospital.

La causa recayó en la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez del Dr. Leandro Ventricelli. La investigación quedó a cargo del Servicio de Calle de la comisaría 1ª de Moreno. Los detectives, con aporte de testimonios, videos de celulares y de cámaras de la municipalidad, lograron identificar a algunos de los contendientes.

Menos de dos horas después, la fiscalía otorgó dos órdenes de allanamientos de emergencia. En uno de los objetivos, los uniformados detuvieron a un sospechoso. Sería quien estaba armado con la cuchilla.

El apresado en la redada fue Juan Manuel Véliz, de 29 años. Lo imputaron como el autor del asesinato. Secuestraron una cuchilla de mango blanco y con una hoja de 30 cm. Además incautaron vestimenta similar a la que se observa en los registros fílmicos: una gorra visera roja, pantalones de gimnasia negros con franja blanca y zapatillas negras.

En esa misma vivienda, ubicada sobre la calle Antártida Argentina entre French y Luzuriaga, los policías encontraron 20 envoltorios de cocaína y tres plantas de cannabis sativa. Se realizaron actuaciones por el delito de comercialización de estupefacientes.

Más allá de que aún resta individualizar a varios de los contendientes, los pesquisas tienen como móvil de la pelea problemas de convivencia antiguos, que en distintos momentos se tornaron muy violentos. La culminación de esta refriega fue la brutal muerte de Claudio Daniel Cisneros. No se descarta que se produzcan nuevas detenciones.