Veteranos de Malvinas no pagarán peajes en las autopistas de CABA

La Ciudad de Buenos Aires dispuso la exención del pago de peajes en sus autopistas para los veteranos de la Guerra de Malvinas, en el marco de una iniciativa aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida fue formalizada mediante una resolución publicada el 27 de marzo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que reglamenta la aplicación de la Ley 6.930.

La normativa establece la exención total del pago de peajes en autopistas urbanas para los ex combatientes.

El beneficio alcanza a automóviles y motovehículos registrados a nombre de los veteranos, y se implementa a través del sistema TelePASE.

La medida tiene como objetivo reconocer a los veteranos de guerra y facilitar su movilidad dentro del ámbito de la Ciudad.cómo tramitar el beneficioPara acceder a la exención, se deberá:

Ingresar a la web oficial: www.ausa.com.ar

Dirigirse a la sección “Atención al Cliente” y seleccionar “Exención Veteranos de Malvinas”Descargar, completar y firmar la Declaración Jurada

Enviarla por correo electrónico a: excombatientesdemalvinas@ausa.com.arSe deberá adjuntar copia del DNI y de la cédula del vehículo.Una vez realizado el trámite, la confirmación será enviada por correo electrónico. En caso de no contar con el dispositivo TelePASE, se indicará el centro correspondiente para su instalación gratuita.