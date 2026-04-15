Temporal en el AMBA: calles anegadas, demoras y miles de usuarios sin servicio eléctrico

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocaron anegamientos en distintos puntos y generaron complicaciones en la circulación, con importantes demoras en los accesos.

Entre las zonas más afectadas se encuentra la avenida Hipólito Yrigoyen, en Avellaneda, así como también la localidad de Dock Sud y los barrios porteños de Belgrano y Palermo. En este último, sectores cercanos al Hipódromo, el Planetario, los Bosques y tramos de la avenida Del Libertador presentaron acumulación de agua que alcanzaba la vereda.

Asimismo, el área del Puente Pueyrredón, en Avellaneda, registró serias dificultades para el tránsito debido a la gran cantidad de agua acumulada en los accesos.

Como consecuencia del temporal, más de 11 mil usuarios permanecen sin suministro eléctrico: 2.739 correspondientes a Edenor y 8.526 a Edesur.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas para la Ciudad de Buenos Aires y los distritos bonaerenses de Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.