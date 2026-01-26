El Embajador de Perú visitó la ciudad de Luján

Días pasados, el Intendente Leonardo Boto, junto a autoridades municipales, recibieron al Embajador de Perú en Argentina, Carlos Alberto Chocano Burga, a fin de generar un espacio de intercambio, diálogo y planificación de futuros proyectos en común.

La jornada comenzó con el izamiento de las banderas de Argentina y Perú en Plaza Belgrano, como símbolo de hermandad, construcción de vínculos y cooperación.

Luego, el Intendente Municipal hizo entrega de la imagen de la Virgen de Luján.Seguidamente, se realizó una recorrida por el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, el Santuario Nuestra Señora de Luján y la Empresa Italcolore del Parque Industrial Villa Flandria.

Estuvieron presentes la Secretaria General de la Intendencia, Magdalena Fernández; el Secretario de Desarrollo Productivo, Juan Redondo;la Directora del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, Viviana Mallol; y la representante del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Zulema Enrique.

