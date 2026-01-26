Seguridad vial y prevención: nuevos operativos en distintos barrios de Merlo

La Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano lleva adelante operativos de seguridad vial en diferentes puntos del distrito. En esta oportunidad se realizaron en calles Sarmiento y Almirante Brown, y en Hortiguera y Ruta 21.
Con el objetivo de optimizar la circulación y llevar seguridad a los vecinos, los agentes controlaron la documentación y las patentes de los vehículos, además, verificaron el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes.
Se solicitó:
Cédula verde
DNI
Registro
Seguro del vehículoVTV
Resultados del Operativo:
256 personas identificadas
2 teléfono celulares
Dinero efectivo 14000
9 autos incautados por faltas
40 motos incautadas por faltas
5 motos por delitos.
10 grs. de cocaína
78 grs de marihuana
2 armas de fuego
2 Municiones intactas cal. 22
1 persona detenida por captura activa
5 personas aprehendidas por delitos con intervención de fiscalías en turno Morón y Juzgado de Faltas Merlo.
Los operativos resultaron de un trabajo en conjunto entre la Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Prevención Motorizada de la Secretaría de Delegaciones y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Forman parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez, para llevar seguridad a los vecinos y vecinas de Merlo.
Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano. Dirección: Balbín, entre Córdoba y Rioja. Teléfono: (0220) 482-7783.
merlo.gob.ar