Merlenses participaron de un Torneo gratuito de Pádel

Merlenses participaron del Torneo gratuito de Pádel que la Subsecretaría de Deportes organizó durante el fin de semana en La Colonial.

Se trató de un encuentro deportivo que reunió a las categorías Masculino y Femenino 7ma y 8va.

El objetivo fue fomentar la actividad física, el encuentro comunitario y el desarrollo del pádel como disciplina recreativa en Merlo.

“El nivel de juego de los participantes es muy bueno. Muchos de ellos ya han estado en torneos anteriores que organizamos”, expresó el profesor Kevin Pérez, de la Subsecretaría de Deportes.

En este sentido, el profesor sostuvo que “Es muy bueno que los vecinos puedan participar, porque el Pádel es un deporte que está evolucionando mucho, así que es excelente que el Gobierno Municipal les de la oportunidad de jugar de forma gratuita”.

El Torneo Municipal de Pádel continuará el sábado 24 y domingo 25 de enero con las categorías Masculino y Femenino 5ta y 6ta, en La Colonial.

Forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez, para fomentar la práctica deportiva en los vecinos y vecinas.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Deportes: Av. Constitución 92. Teléfonos: (0220) 485-5909 / 483-1098.

merlo.gob.ar