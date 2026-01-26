Participación de la UNLP en la misión Artemis II: el microsatélite ATENEA rumbo a la Luna

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se prepara para un hecho de gran relevancia científica y tecnológica: el lanzamiento del microsatélite ATENEA, desarrollado con participación clave de esa unidad académica, que formará parte de la misión Artemis II de la NASA, el primer vuelo tripulado que volverá a orbitar la Luna tras más de 50 años.

El lanzamiento está previsto a partir del viernes 6 de febrero, con una ventana que podría extenderse hasta fines de abril de 2026. ATENEA partirá desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, y volará junto a la nave Orión, que transportará a cuatro astronautas en esta histórica misión.ATENEA es un CubeSat de clase 12U, con dimensiones aproximadas de 30 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros.

Se trata de una misión de demostración tecnológica cuyo objetivo es validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales. Entre sus funciones principales se encuentran la medición y recopilación de información sobre radiación en órbitas altas, la obtención de datos GNSS para el diseño de futuras misiones en órbita elevada y la validación de un enlace de comunicación de largo alcance, además de la evaluación de componentes de uso espacial.

“Para nosotros es un orgullo que la Universidad Nacional de La Plata forme parte de este hito, que ATENEA pueda volar al espacio junto a los cuatro astronautas”, expresó Marcos Actis, decano de la Facultad de Ingeniería y director del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA). En ese sentido, recordó que “esta misión significará el retorno de tripulaciones que orbiten la Luna, como lo fue Apolo 8, compuesta por Frank Borman, Jim Lovell y William Anders, en diciembre de 1968”.Actis destacó especialmente la participación de ingenieros, ingenieras y estudiantes del CTA, del Departamento de Ingeniería Aeroespacial, y del grupo Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT), perteneciente al Departamento de Electrotecnia.

Además de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, participaron del desarrollo del CubeSat la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR – UNLP, CONICET, CIC), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa VENG S.A.El decano explicó que, para la misión Artemis II, la NASA realizó una convocatoria internacional a la que se incorporó la CONAE, que luego se contactó con el equipo de la UNLP por su experiencia en la construcción del satélite universitario USAT 1. En ese marco, adelantó que también durante febrero el USAT 1 viajará a España para su integración en el dispenser que será enviado a Estados Unidos, con vistas a su lanzamiento en junio por SpaceX.

En el proyecto ATENEA, los integrantes del CTA estuvieron a cargo de la ingeniería de sistemas del satélite, parte de la estructura, el control térmico y la fabricación de piezas, especialmente las metálicas. Por su parte, el equipo del SENyT desarrolló tres subsistemas electrónicos clave: el subsistema de comunicaciones, la computadora de a bordo (OBC) y un receptor GNSS, abarcando el diseño, el software y la implementación del hardware. También participaron en la manufactura de cables y otros subsistemas accesorios.Durante el año 2025, ingenieros, ingenieras y estudiantes del CTA y del SENyT realizaron las tareas de armado e integración del microsatélite en salas limpias de la Facultad de Ingeniería. Finalizada esa etapa, el CubeSat fue trasladado al Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT), en la provincia de Córdoba, donde se trabajó de manera conjunta con personal de VENG S.A.Posteriormente, el ingeniero Joaquín Brohme y la estudiante Aldana Guilera, ambos integrantes del CTA, viajaron a Estados Unidos junto a miembros de la CONAE para hacer entrega del satélite, que fue finalmente conectado a la cápsula Orión.

El equipo de la UNLP está integrado además por Sonia Botta, Ramón López La Valle, Facundo Pasquevich, Frida Alfaro, Gaspar Ramírez, Erick Molina, Agustín Catellani, Julián Crosta, Elián Hanisch, Santiago Rodríguez, Gabriel Vega Leañez, Francisco Núñez y Julián Encinas.Finalmente, el decano agradeció las gestiones de la Secretaría de Administración y de la Dirección de Comercio Exterior que, junto a la Fundación de la Facultad de Ingeniería, posibilitaron la importación en tiempo y forma de los componentes críticos de vuelo.ATENEA es una misión de demostración tecnológica desarrollada en el marco del programa SARE (Sistema de Alta REvisita) de la CONAE, orientado a la producción ágil y de bajo costo de satélites pequeños para la observación terrestre y la exploración espacial. El satélite argentino volará junto a otros tres CubeSats internacionales y será desplegado antes del acercamiento lunar.

