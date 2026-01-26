General Rodríguez: operativos de control y prevención en barrios y casco céntrico

Desde la Secretaría de Inspección General, Comercio, Tránsito y Control Urbano, durante la jornada de ayer se llevaron adelante operativos de control y prevención en los barrios Altos del Oeste y en el casco céntrico de la ciudad, con un total de ocho puntos de control desplegados.

Como resultado de estos procedimientos, se procedió al secuestro de 12 motocicletas y 8 vehículos.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que se realiza para fortalecer la seguridad y el orden en General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez