Cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en 2025

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) dio a conocer el listado oficial de los nombres de bebés más elegidos en la Argentina durante el año 2025.

Según el organismo, la tendencia estuvo marcada por la preferencia por nombres cortos, de proyección internacional y un marcado retorno a opciones clásicas.

En el ranking de varones, Felipe se posicionó como el nombre más elegido del año, mientras que entre las niñas, Olivia mantuvo el primer lugar por segundo período consecutivo.

De acuerdo con los datos difundidos, los nombres más populares reflejan significados asociados a la paz, la fortaleza y la tradición.

En el caso de los nombres femeninos, el “Top 5” estuvo integrado por Olivia, Emilia, Isabella, Catalina y Emma. Se trata de opciones con sonoridades suaves y orígenes latinos, griegos y germánicos, valoradas por sus significados vinculados a la armonía, el esfuerzo, la pureza y la fortaleza.

Para los varones, las familias argentinas optaron mayoritariamente por nombres con raíces bíblicas y una fuerte carga histórica.

El listado de los cinco más elegidos lo conforman Felipe, Mateo, Bautista, Valentino y Benjamín, todos asociados a valores como la nobleza, la fe, la valentía y el afecto.

Especialistas señalaron que esta preferencia por nombres cortos y clásicos no solo caracterizó al 2025, sino que también se proyecta como una tendencia que continuará durante las inscripciones en el Registro Civil a lo largo de 2026.