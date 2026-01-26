La Universidad Nacional de Moreno firmó un convenio de cooperación con la Universidad de Oulu de Finlandia

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) firmó un nuevo convenio internacional con la OULU University de Finlandia, en el marco de sus acciones de fortalecimiento de la cooperación académica y científica a nivel internacional.

El acuerdo suscripto es de carácter específico y contempla la transferencia de materiales biológicos y datos, que serán destinados a tareas de investigación y desarrollo en el área de Biotecnología de la UNM.

Desde la universidad destacaron la importancia de este tipo de convenios de cooperación entre instituciones, al considerar que representan un impulso significativo para el desarrollo de distintas áreas de interés común y contribuyen al crecimiento de la investigación científica.

Universidad Nacional de Moreno