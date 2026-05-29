El equipo Cansat de la UNM quedó entre los mejores del Mundial de Tecnología Satelital

El equipo Cansat de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) alcanzó el 8° puesto en el Mundial de Tecnología Satelital organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, consolidando una destacada participación internacional.

La competencia reunió a 137 equipos de 10 países y, en la instancia final, el grupo de la UNM logró posicionarse entre los 10 mejores de un total de 45 equipos participantes.

Juan Adolfo Isa, Juan Manuel Chimienti y Rocío Salgado fueron los representantes que viajaron a México en nombre de la universidad y del equipo, integrado además por el docente Pedro Giuffrida; los graduados Lucas Knaupp, Sergio Sandoval y Claudio Fernando Sandoval; y los estudiantes Patricio Coto y Juan Pablo Luján.

Desde la UNM felicitaron a estudiantes, graduados y docentes por el compromiso y el trabajo realizado, destacando el orgullo que representa este logro para la universidad y para el país.

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