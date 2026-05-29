Entradera en el country Banco Provincia: Un botín de 10.000 dólares y 600.000 pesos

Hay una acusada de 19 años que fue identificada tras el análisis de cámaras de seguridad del barrio privado. La Policía Bonaerense realizó allanamientos en La Perla y en el mismo barrio cerrado y recuperó parte del botín robado. La pesquisa continúa.

Personal de la DDI de Moreno y General Rodríguez, a cargo del comisario mayor Federico López detuvo a una joven de 19 años acusada de participar en un robo cometido en una vivienda del Country Banco Provincia, en la localidad morenense de Francisco Álvarez. Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron millones de pesos, miles de dólares, un automóvil Audi y distintos elementos de interés para la causa.

La aprehendida fue identificada como Abril Valentina Santandrea, de 19 años. Según informaron fuentes policiales, la investigación permitió localizarla tras el análisis de las cámaras de seguridad del barrio privado donde ocurrió el hecho.

El robo se produjo durante la mañana del miércoles 27 de mayo en una casa ubicada dentro del country, mientras sus propietarios no se encontraban en el lugar. Las cámaras registraron el ingreso de los sospechosos al predio y sus movimientos por las calles internas. Una de las grabaciones muestra a los delincuentes circulando por el barrio alrededor de las 10:19.

De acuerdo a la pesquisa, los autores ingresaron a la vivienda luego de forzar una puerta balcón ubicada en el patio trasero. Tras permanecer casi una hora en el inmueble, abandonaron el lugar cerca de las 11:14, momento en el que también quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

Las víctimas, adultos mayores que habían salido a una consulta médica, denunciaron el robo de una caja de seguridad que contenía 10 mil dólares, 600 mil pesos en efectivo y distintas pertenencias personales.

A partir de tareas investigativas, los efectivos de la DDI lograron identificar dos domicilios de Moreno que presuntamente eran utilizados como aguantaderos por los sospechosos. Con intervención de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial Moreno y General Rodríguez, la Justicia ordenó allanamientos sobre ambos inmuebles, uno de ellos ubicado en el mismo barrio cerrado.

Durante los procedimientos, la Policía detuvo a Santandrea en el barrio La Perla de Moreno Norte y secuestró un Audi A3 blanco que habría sido utilizado durante el robo. Además, los uniformados incautaron dos teléfonos celulares, 1.140 dólares, 8.399.000 pesos en efectivo, un par de ojotas marca Diésel, un cargador de pistola Bersa, municiones de distintos calibres, llaves, un reproductor de DVD y un bolso de mano.

La investigación continúa para identificar y detener al resto de los integrantes de la banda, además de recuperar la totalidad de los elementos sustraídos. La causa quedó a disposición de la UFI Nº 3, que imputó a la joven por el delito de robo agravado por efracción.

La aprehendida fue identificada como Abril Valentina Santandrea, de 19 años. Según informaron fuentes policiales, la investigación permitió localizarla tras el análisis de las cámaras de seguridad del barrio privado donde ocurrió el hecho.

El robo se produjo durante la mañana del miércoles 27 de mayo en una casa ubicada dentro del country, mientras sus propietarios no se encontraban en el lugar. Las cámaras registraron el ingreso de los sospechosos al predio y sus movimientos por las calles internas. Una de las grabaciones muestra a los delincuentes circulando por el barrio alrededor de las 10:19.

De acuerdo a la pesquisa, los autores ingresaron a la vivienda luego de forzar una puerta balcón ubicada en el patio trasero. Tras permanecer casi una hora en el inmueble, abandonaron el lugar cerca de las 11:14, momento en el que también quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

Las víctimas, adultos mayores que habían salido a una consulta médica, denunciaron el robo de una caja de seguridad que contenía 10 mil dólares, 600 mil pesos en efectivo y distintas pertenencias personales.

A partir de tareas investigativas, los efectivos de la DDI lograron identificar dos domicilios de Moreno que presuntamente eran utilizados como aguantaderos por los sospechosos. Con intervención de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial Moreno y General Rodríguez, la Justicia ordenó allanamientos sobre ambos inmuebles, uno de ellos ubicado en el mismo barrio cerrado.

Durante los procedimientos, la Policía detuvo a Santandrea en el barrio La Perla y secuestró un Audi A3 blanco que habría sido utilizado durante el robo. Además, los uniformados incautaron dos teléfonos celulares, 1.140 dólares, 8.399.000 pesos en efectivo, un par de ojotas marca Diésel, un cargador de pistola Bersa, municiones de distintos calibres, llaves, un reproductor de DVD y un bolso de mano.

La investigación continúa para identificar y detener al resto de los integrantes de la banda, además de recuperar la totalidad de los elementos sustraídos. La causa quedó a disposición de la UFI Nº 3, que imputó a la joven por el delito de robo agravado por efracción.