General Rodríguez reconoció a Nicolás Vega, campeón mundial de K1 en Francia

Con una sala colmada de vecinos y vecinas, se realizó un reconocimiento a Nicolás Vega, destacado deportista de General Rodríguez que se consagró campeón mundial WKN de K1 en Francia, representando a la Argentina en una competencia internacional.

El rodriguense logró el título tras una gran actuación en el exterior, llevando el nombre de la ciudad y del país a lo más alto del deporte.

La jornada contó con la presencia del intendente municipal Mauro García y de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras, quienes acompañaron el reconocimiento al deportista local.

Durante el encuentro se destacó su esfuerzo, dedicación y compromiso, además del orgullo que representa para toda la comunidad.

Info Municipalidad de General Rodríguez