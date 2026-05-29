Cronograma de junio en el Teatro Marechal

_Las entradas son gratuitas y se retiran una hora antes de cada función_

El Municipio de Moreno presenta una nueva programación del Teatro Municipal “Leopoldo Marechal”, con propuestas culturales para todas las edades que incluyen teatro, comedia, música en vivo, improvisación y danza.

Las actividades son de entrada libre y gratuita, y las localidades se retiran una hora antes de cada función en Asconapé 85, Moreno Centro.

La agenda comenzará el lunes 1° de junio, a las 20 horas, con “El trabajo del actor”, un encuentro y charla abierta junto al actor Damián De Santo, mediado por Roberto C. Petraglia. La propuesta invita a reflexionar sobre el oficio actoral y compartir experiencias vinculadas al teatro y la actuación.

El viernes 5, a las 20:30 horas, llegará “Punch!”, un show de improvisación y música en vivo donde cada escena, personaje y canción se crea en el momento a partir de propuestas del público, combinando humor, vértigo y situaciones absurdas.

La programación continuará el sábado 6, a las 21 horas, con “El guapo y la gorda”, una comedia en verso de José Ignacio Serralunga que narra la historia de un guapo del novecientos que, enamorado de otra mujer, intenta deshacerse de su esposa invocando fuerzas del cielo y del infierno.

El viernes 12, a las 21 horas, se presentará “De algo hay que reír – Tributo a la Abuela”, una comedia protagonizada por el personaje de “La Abuela”, que recorre con humor y sensibilidad distintos aspectos de la vida cotidiana como la familia, la soledad, el matrimonio y la vejez.

El sábado 13 llegará “Otra de tiros – Episodio 3”, una nueva entrega de la comedia clown ambientada en el Lejano Oeste. La propuesta contará con triple función, a las 19, 20:30 y 22 horas, y presentará nuevas aventuras atravesadas por humor y situaciones absurdas.

El viernes 19, a las 21 horas, será el turno de “Hijos Afortunados – Tributo a Creedence Clearwater Revival”, un homenaje musical realizado por la banda morenense “Hijos Afortunados”, que recorrerá clásicos de la histórica agrupación de rock.

El sábado 20, a las 21 horas, se presentará “Stand Up Sin Barreras” (+13), una propuesta del Circuito de Comedia que reunirá a comediantes y presentadores en una noche de humor y monólogos para público adulto.

Finalmente, el viernes 26, a las 21 horas, llegará “Despojo”, una obra de danza escénica dividida en tres partes: “Norte”, “Buenos Aires” y “Florece”, que aborda temas vinculados a la memoria, la pérdida y la transformación a través del movimiento y la composición colectiva.

Para más información sobre la programación y futuras actividades, se pueden consultar las redes sociales oficiales del teatro @teatromarechalmoreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno