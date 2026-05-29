Se realizará la «Semana de la miel bonaerense»

_Será del 1° al 6 de junio, en la plaza San Martín, y contará con variedad de productos, sorteos y degustaciones_

El Municipio, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), realizará como todos los años la “Semana de la miel bonaerense”, del lunes 1° al sábado 6 de junio.

La propuesta contará con venta de productos de la colmena, como miel, polen, propóleo, jalea real y miel saborizada, además de degustaciones y encuentros de productores apícolas.La actividad se desarrollará de 9 a 17 horas en la plaza San Martín, ubicada en Avenida Bartolomé Mitre y Avenida Del Libertador.

Además, el jueves 4 de junio a las 11 horas, se realizará un encuentro de productores apícolas para dialogar sobre necesidades, propuestas y programas destinados al sector.

Serán parte de las actividades la Asociación de Apicultoras y Apicultores en Defensa del Medio Ambiente de Moreno, Apicultores Nucleados por un Propósito (ANPUP) y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el Gobierno local impulsa la Semana de la Miel Bonaerense para reconocer la labor y el compromiso de las y los apicultores, además de destacar el aporte fundamental del sector apícola a la biodiversidad ambiental y a la producción de alimentos. Para mayor información y consultas, visitar el Instagram @imdel_moreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno