Nuevos médicos egresados de la Unidad Docente del Hospital Sommer

El Hospital Sommer celebró un nuevo egreso de médicas y médicos formados en su Unidad Docente Hospitalaria, destacando el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de quienes culminaron recientemente sus estudios.

La formación se desarrolla en el marco de la Unidad Docente Hospitalaria, coordinada por la Dra. Myriam Dahbar e integrada a la Sección de Docencia e Investigación del hospital, dirigida por el Dr. Cristian Viaggio.

Desde la institución felicitaron a las y los nuevos profesionales y reconocieron el acompañamiento de todo el equipo docente y de los especialistas que participaron en su formación, entre ellos los Dres. Héctor Tummino, Agustín Helbig y Fernando Fusetti.

El egreso de nuevas médicas y médicos representa un paso más en el fortalecimiento de la salud pública y la formación profesional comprometida con la comunidad.

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