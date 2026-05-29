La policía persiguió un auto robado desde General Rodríguez que terminó chocando en Altos de La Reja

El suceso se produjo el pasado miércoles 27 de mayo alrededor de las 16:40. El personal del servicio de calle (GTO) de la Comisaría 5º de Moreno (Paso del Rey) realizaba trabajos de inteligencia a raíz del robo a mano armada de un Volkswagen Scirocco blanco el viernes 22 de mayo en esa jurisdicción.

La investigación llevó a los uniformados hasta una vivienda en la zona del barrio Güemes de General Rodríguez. Allí observaron salir el vehículo con dos sujetos a bordo. Los policías dieron la voz de alto. El conductor, lejos de acatar la directiva, comenzó a huir.

La persecución, a altísima velocidad, se desarrolló por la localidad de Francisco Álvarez. Se sumaron móviles del Comando de Patrullas. Fueron más de 70 las cuadras recorridas, en un horario donde los chicos salen de la escuela.

Una cámara de seguridad que cubre la calle Mariano Moreno entre Tschiffely y Monsegur tomó una secuencia del furioso escape. Los vehículos hasta arrancaron una loma de burro plástica.

En la esquina de Perito Moreno y Puig, el piloto del Scirocco perdió el control y quedó varado en una suerte de zanja. Ocurrió a metros del jardín 932 del barrio Altos de La Reja.

Los uniformados lograron detener a uno de los delincuentes. Se trata de Francisco Loselli, de 21 años. Su compinche se dio a la fuga. No hubo que lamentar heridos.

La fiscalía interviniente es la número 2, a cargo de la Dra. Carina Saucedo. La carátula del expediente es “robo agravado de automotor por el uso de arma de fuego y por su comisión en poblado y en banda y encubrimiento”.