La Provincia actualizó las tarifas del transporte público de pasajeros

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informó una actualización tarifaria para los servicios de transporte público automotor de pasajeros de carácter urbano e interurbano de media distancia que operan en zonas aledañas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el área del Gran La Plata.

La medida fue establecida a través de la Resolución N° 81/25 y tiene como objetivo garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales, mejorar las condiciones de prestación y preservar el carácter esencial del transporte público para las y los usuarios.

La actualización de los cuadros tarifarios se realizó tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General de la Región Gran Buenos Aires, relevado por el INDEC, correspondiente al mes de abril de 2026.

Según se informó, los nuevos valores comenzarán a regir a partir de las 00 horas del 1° de junio de 2026.

Info gba.gob.ar