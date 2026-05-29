Educación

La Provincia lanzó el Premio Malvinas Argentinas para estudiantes y graduados universitarios

Posted on by rodrigos
28
May

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó la primera edición del Premio Malvinas Argentinas, una iniciativa impulsada por los ministerios de Gobierno y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica destinada a promover investigaciones vinculadas a la política exterior, el desarrollo nacional y la soberanía.

La propuesta está dirigida a estudiantes universitarios y graduados de universidades nacionales o provinciales de todo el país de carreras como Relaciones Internacionales, Sociología, Ciencia Política, Economía, Historia, Geografía y disciplinas afines.

El certamen contempla cinco ejes temáticos orientados al análisis del sistema internacional, la defensa nacional, las políticas públicas, el desarrollo científico-tecnológico y la infraestructura estratégica, entre otros aspectos relacionados con el desarrollo del país y la provincia de Buenos Aires.

Los trabajos podrán presentarse hasta el próximo 31 de agosto y serán evaluados por un jurado integrado por especialistas e investigadores de reconocida trayectoria.

Los proyectos seleccionados se darán a conocer el 1° de octubre.Quienes resulten ganadores en cada categoría recibirán un premio de 600 mil pesos, mientras que también se otorgarán menciones especiales de 400 mil pesos.La inscripción y las bases del concurso se encuentran disponibles en gba.gob.ar

Info gba.gob.ar