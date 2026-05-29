La Provincia lanzó el Premio Malvinas Argentinas para estudiantes y graduados universitarios

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó la primera edición del Premio Malvinas Argentinas, una iniciativa impulsada por los ministerios de Gobierno y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica destinada a promover investigaciones vinculadas a la política exterior, el desarrollo nacional y la soberanía.

La propuesta está dirigida a estudiantes universitarios y graduados de universidades nacionales o provinciales de todo el país de carreras como Relaciones Internacionales, Sociología, Ciencia Política, Economía, Historia, Geografía y disciplinas afines.

El certamen contempla cinco ejes temáticos orientados al análisis del sistema internacional, la defensa nacional, las políticas públicas, el desarrollo científico-tecnológico y la infraestructura estratégica, entre otros aspectos relacionados con el desarrollo del país y la provincia de Buenos Aires.

Los trabajos podrán presentarse hasta el próximo 31 de agosto y serán evaluados por un jurado integrado por especialistas e investigadores de reconocida trayectoria.

Los proyectos seleccionados se darán a conocer el 1° de octubre.Quienes resulten ganadores en cada categoría recibirán un premio de 600 mil pesos, mientras que también se otorgarán menciones especiales de 400 mil pesos.La inscripción y las bases del concurso se encuentran disponibles en gba.gob.ar

Info gba.gob.ar