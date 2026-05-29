Detuvieron a una pareja acusada de robo y amenazas en General Rodríguez

Gracias a un trabajo articulado entre la Policía, el Municipio y el Poder Judicial, se logró la detención de dos personas acusadas de participar en un robo agravado ocurrido en el barrio Virgen del Carmen.

El operativo se llevó adelante en la intersección de Malvinas Argentinas y Formosa, en el barrio Raffo, donde efectivos policiales detuvieron a un hombre de 29 años y a una joven de 19, quienes estarían vinculados a un hecho delictivo registrado en febrero de este año.

Según la investigación, uno de los imputados habría ingresado de manera violenta a una vivienda, amenazando a las personas presentes y robando distintos elementos. Además, las autoridades señalaron que entre ambos existían antecedentes de episodios de violencia de género.

La detención fue realizada a partir de una orden emitida por el Juzgado de Garantías Nº 3, a solicitud de la UFI Nº 9 de General Rodríguez, que lleva adelante la investigación de la causa.Desde el Municipio destacaron el trabajo coordinado entre las distintas áreas para fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las vecinas y vecinos de la ciudad

Info Municipalidad de General Rodríguez