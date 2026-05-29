General Rodríguez realizó actividades de concientización por el Día de la Prevención de las Violencias en el Noviazgo

En el marco del Día de la Prevención de las Violencias en el Noviazgo, la Dirección de Género de la Municipalidad de General Rodríguez llevó adelante distintas actividades de sensibilización y reflexión destinadas a jóvenes de la ciudad.

Durante la jornada se realizaron volanteadas en escuelas secundarias, con el objetivo de promover información y herramientas para identificar situaciones de violencia en los vínculos afectivos.

Además, junto a la Dirección de Juventudes, se desarrolló un espacio de encuentro e intercambio donde, a través de propuestas lúdicas y participativas, se trabajó sobre la importancia de construir relaciones sanas, basadas en el respeto, la igualdad y el cuidado mutuo.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de continuar generando espacios de diálogo y concientización que contribuyan a prevenir las violencias y fortalecer los lazos sociales en la comunidad.

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